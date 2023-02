Immobile e il San Valentino (quasi) romantico: ecco cosa ha fatto con Jessica

ROMA - Rose, dichiarazioni d’amore sui social e… una sera romantica sul divano. Ecco il San Valentino di Ciro e Jessica Immobile. L’attaccante della Lazio, con la moglie, hanno preferito passare la serata degli innamorati a casa, al caldo. Niente festa, niente cena a lume di candela, ma solo tanto amore e un pizzico di ironia. “San Valentino a 33 anni e 4 figli”, ha scritto Ciro su Instagram in una storia che ritrae la coppia sul divano e in pigiama. Jessica ha subito condiviso la foto: “Ciro e Jessica 84 e 83 anni. Mi correggo: 94 anni!”. Risate di sottofondo in un video in cui il bomber della Lazio prepara un tè caldo alla moglie e ammette: “Forse bisogna mettere pure la borsa dell’acqua calda a letto. Il miele nel tè? Mi scioglie un po’ la gola”. E alla fine un bel cin-cin con due tazze calde. Senza dimenticare la ‘divisa’ da letto di Ciro: un bel pigiama di Spiderman. In fondo si resta sempre un po’ bambini.