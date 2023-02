Lazio, la prima in Conference e l’umore dei tifosi divisi: “Vale poco? Ma è un trofeo…”

ROMA - Lazio pronta al debutto in Conference League. Si riapre il dibattito tra i tifosi: meglio uscire subito di scena oppure provare ad arrivare sino in fondo? Dilemma annuale, con i laziali che questa volta si spaccano più del dovuto. Il terzo trofeo del continente se l’è portato a casa la Roma nella passata stagione. E allora qualcuno azzarda: “Dobbiamo essere coerenti, l’anno scorso abbiamo detto che è una coppa che vale una cicca e ora noi dobbiamo affrontarla con i panchinari. Altrimenti non siamo coerenti”. Tra gli sfottò riservati ai giallorossi da parte dei laziali c’era proprio quello dedicato alla poca importanza di una coppa appena nata e riservata a squadre di seconda fascia. Eppure è un trofeo internazionale e, in tanti, la pensano in un altro modo: “Abbiamo molte più possibilità di vincere la Conference che di arrivare quarti e in Champions. Avanti ragazzi”, scrive Mauro. E qualcuno insiste: “Siamo usciti da un girone ridicolo di Europa League. Qui devono giocare i titolari e anche bene. Va onorata”.