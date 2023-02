Lazio, Diego Gonzalez fa le visite mediche. Poi i primi allenamenti

ROMA - Iniziata ufficialmente l’avventura alla Lazio per Diego Gonzalez, 20 anni, preso all’ultimo giorno di mercato in prestito con diritto di riscatto a 2,5 milioni. L’arrivo ieri sera a Fiumicino, questa mattina subito le visite mediche in clinica Paideia. Solito iter che apre l’esperienza di un nuovo giocatore. L’ex Celaya, dopo aver concluso il Sub20 con la nazionale del Paraguay, inizia così un nuovo capito della sua carriera. Verrà aggregato alla Primavera come fuoriquota, ma proverà a convincere Sarri a portarlo il prima possibile in prima squadra. Previsto già oggi il primo allenamento. Gonzalez lavorerà in solitaria con un preparatore atletico visto che i baby di Sanderra sono impegnati sul campo della Virtus Entella e la squadra di Sarri domani a Salerno.