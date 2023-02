Lazio, la probabile formazione anti-Salernitana: un dubbio per Sarri

FORMELLO - Rifinitura e partenza direzione Salerno, la Lazio vuole riprendere la corsa per la Champions provando a conquistare tre punti importantissimi contro la squadra appena affidata a Paulo Sousa. Maurizio Sarri non avrà a disposizione Alessio Romagnoli, in infermeria per un problema muscolare, e Mattia Zaccagni, squalificato. Un dubbio non ancora sciolto del tutto durante l’ultimo allenamento: riguarda la fascia destra.