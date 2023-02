Immobile, altri nove piccoli passi

ROMA - Il re è tornato. Anche se quel capolavoro al Cluj non è stato celebrato come si sarebbe meritato. Esultanza “pubblica” sobria, anche troppo, considerando il coefficiente di difficoltà di un gol del genere. Coordinazione esemplare sull’assist morbido di Felipe Anderson. Uno schema su punizione perfettamente riuscito, come quelli provati e riprovati da Sarri fin dai tempi delle categorie inferiori. All'Empoli c'erano Maccarone o Pucciarelli a beneficiarne: ora tocca a Immobile sfruttarli a dovere, non può che essere lui il terminale designato dall'allenatore. Girata al volo d'autore da parte del capitano, un'esplosione di emozioni dentro. Aspettava una rete da tempo, troppo per un bomber così , abituato a segnare una partita sì e l'altra pure. Sognava un 2023 di fuoco, invece a inizio anno è arrivato un nuovo problema fisico. L’infortunio l’ha rallentato, innervosito, pensava di essersi messo i guai muscolari alle spalle durante la sosta.

Gestione

Sarri, per recuperarlo al top, gli ha gradualmente concesso minuti per fargli ritrovare la forma giusta. Ciro nelle uscite recenti non era riuscito a essere quello di sempre, aveva fallito occasioni che in un momento di normalità avrebbe senza dubbio trasformato in gol. Errori non da lui, insomma, che ovviamente sono stati sottolineati all'esterno, anche dagli addetti ai lavori. Non dai tifosi, che in quelle difficoltà non hanno avuto alcun dubbio su cosa fosse meglio fare: cantare il suo nome per fargli sentire la propria vicinanza. Una fiducia incondizionata guadagnata sul campo.

Momento buio

Ma quei 43 giorni di astinenza hanno pesato parecchio. Come spiegato anche da Sarri nel post-partita c'era un po' di nebbia nella sua mente, un fastidio che Immobile avrebbe voluto cancellare il prima possibile. Il fisico, purtroppo, non viaggiava sullo stesso binario delle intenzioni. Ogni sbaglio sotto porta pesava come un macigno. Ecco perché la rete al Cluj, meravigliosa, ha un valore inestimabile. Gli ha permesso di sbloccare la situazione di impasse, ce l'ha fatta nel modo più spettacolare. Non si è accontentato di un gol banale, ha tirato fuori una magia, l’ennesima della sua carriera. Un tiro acrobatico che ha consentito alla Lazio di vincere una partita che si era messa malissimo dopo l'espulsione di Patric.

Nuovo sprint

Un timbro che è servito per ripartire nella sua corsa nella storia della Lazio (e del calcio italiano in generale), a caccia del prossimo obiettivo che si è prefissato dopo aver battuto praticamente ogni record. Quello ai romeni, il primo della sua carriera in Conference League, lo ha fatto salire a quota 191 marcature con la maglia biancoceleste. La soglia dei 200 è a 9 piccoli passi, una distanza che adesso non fa più paura. Immobile ha appena iniziato un nuovo sprint, l’ha sottolineato anche sulla propria pagina Instagram, condividendo il post della Lazio con le sue immagini e con il numero 191 (racchiuso tra due corone) nella didascalia. Il re è tornato, non potrebbe esserci notizia migliore per la Lazio. Soltanto attraverso i suoi gol può essere ambiziosa e puntare a un piazzamento Champions. Nessun traguardo di squadra sembra alla portata senza un Ciro al massimo.