Lazio, le condizioni di Pedro: come sta in vista della Salernitana

ROMA - Un pensiero in più per Sarri nella delicata trasferta a Salerno. Senza Zaccagni (squalificato) toccherebbe a Pedro giocare nel tridente con Felipe Anderson e Immobile. Ma le condizioni dello spagnolo non sono al top, anzi. Ieri nella rifinitura ha lavorato poco con i compagni per un fastidio muscolare. La decisione su una maglia da titolare verrà presa poco prima dell’inizio della partita all’Arechi. Romero e Cancellieri si scaldano, sono loro le alternative sulle ali. Uno dei due si muoverà a destra in caso di forfait di Pedro (con Felipe a quel punto sulla fascia mancina). L’ex Verona si rivisto nei minuti finale del match di Conference contro il Cluj. Il baby argentino, squalificato in Europa, ha giocato 17’ totali in campionato da inizio anno.