Lazio, Sarri senza alternative: serve il cambio di marcia

Indietro tutta, avanti tutta. I confini cronologici della crisi Champions della Lazio sono riassunti da questi numeri: tre partite di fila senza vincere (2 pareggi, una sconfitta), media punti post Mondiale scesa a 1.3 nelle sette partite del 2023 (nove punti in sette gare di campionato) contro i 2.0 delle prime 15 giornate (30 punti in 15 gare). Sarri è sceso al sesto posto dopo il ko con l’Atalanta, non può permettersi un passo falso a Salerno. Il Milan ha vinto a Monza, Atalanta e Roma se la vedranno con Lecce e Verona. Bisogna sbancare l’Arechi evitando di lasciare punti con le piccole, di beccare gol (almeno uno subito in ognuna delle ultime 3 gare) e di rientrare dopo l’intervallo addormentati, non si può stare a guardare. Sarri ieri non ha parlato, prima del match con l’Atalanta aveva immaginato una soluzione per limitare le riparteze flop dopo i primi 45’: «Vediamo se c’è possibilità di fare un allenamento nell’intervallo». Chissà che non si faccia prima o poi. Mau ha bisogno di ritrovare Ciro-gol anche in campionato, il colpo rifilato al Cluj in Europa può essere di buon auspicio. Servono i gol del capitano, delle ali, dei centrocampisti. Servono nuove soluzioni al tiro. La Lazio è la squadra che calcia meno da fuori area (appena 86 conclusioni dalla distanza) nonostante annoveri due dei sette centrocampisti (attualmente presenti in A) con più gol da fuori area in carriera nel massimo campionato: Milinkovic (15 come Bonaventura) e Luis Alberto (11, meno solo di Pogba, Candreva, Zielinski, alla pari di Çalhanoglu).