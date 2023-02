Lazio, Sarri: "Immobile si è sbloccato. Ora va gestito..."

SALERNO - Tre punti fondamentali per la Lazio contro la Salernitana: 2-0 e doppietta di Ciro Immobile per tornare a correre per la corsa Champions. Quarto posto momentaneo e la certezza di aver ritrovato il bomber. Nel post partita, ai microfoni di Dazn, Maurizio Sarri ha commentato: "La partita l’abbiamo fatta noi. Come detto ai ragazzi all’intervallo, bisognava solo avere la forza di continuare. Tranne il Napoli tutte le squadre hanno lasciato punti con le formazioni di media-bassa classifica. Siamo arrivati fin qui nel peggior momento visto che hanno cambiato allenatore, situazione che poteva dare una botta di motivazione in più. Immobile ha fatto doppietta perché giovedì ha fatto gol. Un animale da gol, se non segna si deprime, altrimenti segna. I due rigori sbagliati da Luis non contano nulla. Un ragazzo d’esperienza come lui ci riderà sopra”.