Lazio, Pedro: "Botta al naso? Non volevo mollare. Il voto a Ciro..."

SALERNO - In dubbio alla vigilia del match contro la Salernitana per un affaticamente muscolare, Pedro ha giocato una grande partita di quantità e qualità. E anche dopo la botta dolorosissima al naso e il vistoso cerotto non ha mollato. Lo spagnolo ha sostituito alla grande Zaccagni. E ai microfoni di Dazn ha commentato felice: “Era molto difficile oggi, ma abbiamo giocato bene. Importante non perdere qua perché venivamo da questi ultimi risultati meno belli. Adesso abbiamo altre due partite importanti, speriamo di continuare così. Condizioni? Sto un po’ ancora male, sento molto dolore al naso e alla testa, ho perso molto sangue. Difficile così respirare, ma volevo essere a disposizione e aiutare la squadra. Ad Immobile do un 10, ha giocato una bellissima partita, non solo per i gol, anche nel lavoro difensivo ha aiutato la squadra. Per noi è fondamentale, oggi è stato il migliore in campo".