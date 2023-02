Lazio, l'importanza del capitano

Il segnale era arrivato chiaro e forte già nella notte di giovedì in Europa: Immobile, segnando un gol splendido e decisivo contro il Cluj, era uscito da un lungo letargo provocato dagli infortuni e da una cattiva condizione fisica. Se solo fosse stato come ieri a Salerno, probabilmente la Lazio non avrebbe perso in casa contro una delle rivali Champions in un finale di stagione che si preannuncia molto appassionante alle spalle del Napoli. Gli errori commessi contro l’Atalanta erano troppo clamorosi per uno come Ciro, preciso e spietato negli ultimi sedici metri : dopo un tentativo nel primo tempo all’Arechi, il capitano biancoceleste ha colpito nella ripresa sul contropiede di Marusic e poi su un rigore che si era procurato e che solo un arbitro come Abisso poteva non vedere dal vivo. Ci ha pensato il Var - ogni tanto capita - a correggere l’errore del direttore di gara, che però è riuscito a scovare il fallo in area su Cancellieri senza l’aiuto dei suoi colleghi nonostante l’impatto con l’ex attaccante del Verona fosse stato molto più leggero rispetto a quello in cui era rimasto coinvolto Immobile.

Il risveglio del bomber

E così, ritrovato il miglior Ciro, si è rivista anche una delle Lazio migliori, almeno come intensità e concretezza. Considerando le assenze di Romagnoli, Milinkovic e Zaccagni, la vittoria di Salerno può assumere grande importanza nella corsa a un posto in Champions a cui partecipano anche le milanesi, l’Atalanta (sorprendente lo stop casalingo contro il Lecce, nettamente più debole dei rivali ma organizzato alla perfezione da Baroni) e la Roma. Due gol pesanti, che hanno consentito a Immobile di sorpassare Hamrin nella classifica marcatori all-time della serie A con 191 gol: con questa doppietta è salito all’ottavo posto e lunga sarà la scalata al settimo, dove c’è Baggio a quota 205. Nel frattempo, con la maglia della Lazio il capitano è arrivato a 193: insomma, la doppia quota 200 è già nel mirino dell’attaccante che Mancini riproporrà in Nazionale nelle prime due gare di qualificazione ai prossimi Europei di fine marzo. Un rilancio non certo suggerito dalla mancanza di concorrenti di livello: il ct lo richiamerà perché nessuno ha il gol nelle vene più del laziale e forse all’inizio del nuovo ciclo, nonostante i 33 anni, preparerà anche qualcosa per metterlo nelle migliori condizioni tattiche. Sempre in attesa che spunti un erede all’altezza di prendere il posto del centravanti campione d’Europa: da qui a fine marzo, magari, Scamacca e Raspadori daranno qualche segnale di risveglio dopo i rispettivi infortuni e le inevitabili difficoltà incontrate in Premier e nel Napoli.

Luis Alberto, un errore che non conta

Il miglior Immobile ha permesso alla Lazio di vincere due partite consecutive, una in Conference e una all’Arechi, dove Vecino si è riproposto ai livelli di Coppa proteggendo un Luis Alberto molto reattivo nonostante il rigore sbagliato nel finale praticamente per due volte. E la seconda conclusione è stata peggio della prima, anche se la partita era già virtualmente finita. La nuova Salernitana di Paulo Sousa si è spenta automaticamente dopo l’1-0 di Ciro, dimostrando di aver perso quelle doti morali che le avevano consentito nella primavera scorsa di salvarsi con Nicola. Più o meno, il portoghese ha utilizzato gli stessi giocatori del collega esonerato tornando anche alla difesa a tre che era stata abbandonata: il vantaggio sulla terzultima non è affatto rassicurante e la sensazione è che il cammino di Paulo Sousa sia in salita per il clima che si è creato intorno alla squadra dall’inizio di gennaio. Il valzer su Nicola-sì Nicola-no precedente alla conferma part time dello stesso allenatore, ha provocato una confusione complessiva da cui non sarà facile uscire, come si è visto ieri contro la Lazio e ancora prima contro il Verona.