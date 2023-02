Lazio, Immobile e il compleanno da re: ecco cosa ha fatto

ROMA - Ciro Immobile e la doppietta per regalo di compleanno. Dopo i due gol alla Salernitana il bomber della Lazio è tornato subito a Roma con il resto dei compagni. In serata l’appuntamento in un locale della Capitale aspettando la mezzanotte e soffiare sulla torta le 33 candeline. Con lui la moglie Jessica, parenti, amici e i compagni di squadra. Tutti intorno a re Ciro. Torta a tre piani e musica a tutto volume: così si festeggia pure la vittoria sulla Salernitana che ha rimesso la squadra in marcia per la Champions League. “Auguri amore mio grande”, ha scritto Jessica su Instagram. E poi i messaggi dei compagni di squadra e dei tanti tifosi che celebrano il loro simbolo biancoceleste. La festa è finita presto, in mattinata la ripresa degli allenamenti. Tutti agli ordini di Sarri alle 11. Ci sarà l’occasione, ancora una volta, per festeggiare Immobile.