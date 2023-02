Lazio, Pedro operato per la frattura al naso: il bollettino medico

ROMA - Il vistoso tampone al naso non gli ha impedito di essere tra i migliori all'Arechi , dove la Lazio di Maurizio Sarri ha dominato e sconfitto a domicilio la Salernitana , ma alla fine Pedro non ha potuto evitare di finire sotto i ferri.

La nota del club

L'attaccante spagnolo infatti è stato sottoposto oggi (lunedì 20 febbraio) a riduzione della frattura scomposta delle ossa nasali riportata nel match contro i campani. "L'intervento, perfettamente riuscito, è stato condotto dall'equipe del professor Cascone alla presenza del professor Rodia presso Paideia International Hospital - fa sapere la società biancoceleste in una nota -. Il calciatore sta bene e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano". A tre giorni dal ritorno del playoff di Conference League in programma giovedì (23 febbraio) in Romania sul campo del Cluj (battuto 1-0 nel primo round dell'Olimpico), Sarri resta intanto in attesa di capire quando l'ex Barcellona sarà disponibile.