Lazio, Pedro mascherato: ecco la protezione con cui giocherà

ROMA - Pedro è pronto a tornare in campo con una maschera speciale. Dopo l’infortunio al naso capitato nel match con la Salernitana e la successiva operazione per ridurre la frattura (andata in scena lunedì), l’ala della Lazio si è fatto preparare una protezione speciale dal dottor Leonardo Giuliani, tecnico ortopedico e posturologo dell’omonimo centro specialistico di Vetralla (Viterbo). La maschera, costruita in carbonio, è ultraleggera ma capace di garantire una massima protezione agli urti e agli scontri di gioco. Consegnata anche una seconda maschera, in fibra di vetro, adatta per tutti i giorni. Ora Sarri, al ritorno dalla Romania dopo la trasferta contro il Cluj di Conference, potrà contare di nuovo sul campione spagnolo.