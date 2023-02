Sven-Goran Eriksson è malato: presa la decisione sulla sua carriera

ROMA - Sven Goran Eriksson si ritira dal calcio. A 75 anni, l’ex tecnico della Lazio (con cui ha conquistato il secondo scudetto) e della Roma tra le tante squadre dirette, ha comunicato il ritiro dalle scene sportive causa malattia. Al momento c’è riserbo intorno alle condizioni dell’allenatore che ha salutato il Karlstad Football, club svedese di cui era collaboratore. "Ha una malattia e questo significa che ha un potere limitato per essere lo 'Svennis' che siamo tutti abituati a vedere", ha detto a 'Sportladet' il suo avvocato, Anders Runebjer. Due settimane fa la malattia sarebbe peggiorata.

La conferma con un comunicato

Eriksson, con un comunicato apparso sul sito della società svedese, ha parlato della sua scelta: “Io, Sven-Garan Eriksson, ho deciso, a causa di problemi di salute che sono sotto esame, di limitare i miei doveri pubblici per il momento. Mi concentrerò ora sulla salute, sulla famiglia e sugli impegni limitati per il Karlstad Football. Vi ringrazio per tutto il sostengo gli amici e i contatti del calcio e chiedo loro di rispettare la mia decisione e la mia privacy".