Lazio, Immobile salta la rifinitura: Sarri ritrova Romagnoli e Milinkovic

Immobile a riposo

Mattia Zaccagni, che aveva saltato la trasferta in Romania per un problema influenzale, ha lavorato solo in palestra. Ciro Immobile invece non si è visto sul terreno di gioco. Il capitano biancoceleste, affaticato dopo i novanta minuti giocati in Romania, ha saltato la seduta di oggi. Sarà decisivo l'allenamento di domani per fugare tutti i dubbi sulla sua presenza contro i blucerchiati.