Lazio, Patric punta la Sampdoria: "Sarà una gara piena di insidie"

L'assenza di Romagnoli gli ha riaperto le porte della formazione titolare. Patric ha guidato la difesa biancoceleste contro la Salernitana e si candida ad una maglia anche contro la Sampdoria , nella 24esima gironata di campionato. "Sarà una gara molto complicata, piena di insidie come tutte le partite in Serie A. Servirà la massima attenzione per tutti i 90'. Nonostante la classifica attuale della Sampdoria, non sarà un match dall’esito scontato", ha dichiarato lo spagnolo al match program, pubblicato dal club biancoceeste. La Lazio è reduce dalla qualificazione agli ottavi di finale di Conference League: "Ci dà tanta fiducia per le prossime gare di campionato, a partire da quella contro la Sampdoria. Passare il turno in Europa era il nostro obiettivo, vogliamo fare bene in ogni competizione".

"Ogni anno mi sento meglio"

Contro la Sampdoria ha segnato il suo primo e unico gol in serie A. "Ma quale unico! Continuo a considerare mio anche il gol contro la Juventus nel 2-2 dello scorso campionato (per la Lega fu autogol di Alex Sandro, ndr). Diciamo che non ho molte occasioni da rete a partita, per questo segno poco. I gol regalano sempre tranquillità, ti aiutano a essere meno frenetico in ogni zona del campo. Questo vale soprattutto per gli attaccanti ma anche per noi difensori". Con l'arrivo di Sarri ha trovato continuità. "Ogni anno mi sento meglio e più continuo. Con il lavoro settimanale voglio crescere ancora per migliorare e aiutare la squadra in ogni occasione".