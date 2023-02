Lazio, lo sforzo di marzo: ecco il mese decisivo della stagione

ROMA - Spesso gli allenatori, ad inizio stagione, dicono che marzo sia il mese del primo resoconto stagionale. Ed ecco allora il periodo dei bilanci e la Lazio, fuori dalla Coppa Italia, si ritrova in piena lotta per il quarto posto e in corsa in Conference League. Si apre così un calendario fitto di impegni importanti sino alla pausa. Da Lazio-Sampdoria (match di fine febbraio) al derby. Tutto d’un fiato.

Lazio, marzo mese importante

Dopo il posticipo con la Sampdoria, per la Lazio c’è l’anticipo di venerdì 3 marzo al Maradona contro l’imprendibile Napoli. Sognare un colpaccio appare proibitivo, eppure una vittoria contro la prima assoluta della Serie A darebbe nuovi stimoli per la lotta al quarto posto. C’è poco tempo per riposare: biancocelesti in campo il 7 marzo all’Olimpico contro l’AZ Alkmaar per l’ottavo di Conference League. Sabato 11 tutti a Bologna (20:45). Senza respiro: trasferta in Olanda per il ritorno di Coppa (ore 21) e poi tre giorni dopo ecco il derby (ore 18). Questione di energie fisiche, ma anche mentali. Marzo è il mese decisivo per la stagione della Lazio. Prima della pausa si potrà dire quali saranno i veri obiettivi di una squadra a caccia di gloria.