Lazio, auguri a Milinkovic. E i tifosi gli chiedono solo una cosa

ROMA - Una sola richiesta: “Sergej, rimani!”. I tifosi della Lazio, sui social, sfruttano il compleanno di Milinkovic per cercare di strappargli una promessa. Tra i tanti messaggi d’auguri sotto il post di buon compleanno messo dalla Lazio, i laziali dimostrano tutta la vicinanza ad uno dei simboli di una squadra in cerca di grandi imprese. Facile immaginare che stasera, in occasione del match dell’Olimpico contro la Sampdoria, ci siano cori per lui. Sergej ha ringraziato su Instagram e dribblato i messaggi che lo vorrebbero a vita in biancoceleste. É concentrato sulla partita e sulla stagione, meglio non farsi distrarre da voci di mercato. Scadenza di contratto nel 2024, in estate il possibile addio. Ma ora è tempo di celebrare il 28enne Milinkovic alla Lazio dal 2015. Cresciuto e coccolato dai tifosi che non vorrebbero mai dirgli addio.