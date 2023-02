Saracinesca Lazio, con il Barcellona è la miglior difesa d'Europa nei primi tempi

ROMA - Al di là dei gol "seriali" di Immobile e delle magie di Luis Alberto , come nel caso del match con la Samp , la Lazio di Maurizio Sarri si conferma come una delle migliori difese non solo della Serie A , ma dei cinque principali campionati europei.

Nel primo tempo non si passa

Sono 20 su 24 partite i clean sheet dei biancocelesti nei primi tempi. Un primato di dimensioni europee, con soli quattro gol subiti: numeri eguagliati solo dal Barcellona, che sta dominando la Liga. Solo i catalani e la Juventus possono vantare in stagione un'imabttibiltà del genere: gli azulgrana in 17 occasioni, i bianconeri in 15 e la Lazio in 12. Una striscia positiva del genere in casa biancoceleste non si registrava dai tempi di Maestrelli, nell'anno del secondo posto (72/73) e in quello del primo scudetto (73/74).