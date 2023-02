Lazio, Sarri: "Da bambino tifavo Napoli, ora provo a batterlo. Su Luis Alberto..."

ROMA - Vince e vola al quarto posto la Lazio di Maurizio Sarri. Sampdoria battuta 1-0 grazie ad un gol super di Luis Alberto. Una partita giocata con qualche difficoltà, ma con carattere e qualità i biancocelesti hanno portato a casa tre punti fondamentali per la Champions. E ai microfoni di Sky Sport, il tecnico laziale ha commentato : "Oggi era normale non essere al meglio, c’erano 5-6 giocatori che avevano giocato giovedì e in più abbiamo forzato alcuni rientri come Milinkovic, Zaccagni e Pedro. L’atteggiamento della squadra mi è piaciuto esclusi i dieci minuti di inizio ripresa. Partita fatta in maniera seria. Sì, è una vittoria sporca, anche se abbiamo avuto 8-9 palle gol. Poteva essere una vittoria anche pulita (ride, ndr). Luis Alberto? Non l’ho convinto, sa quello che chiedo . Ad un certo punto della stagione l'ho visto allenarsi in maniera diversa. Sono contento che cambiando il modo di allenarsi stia facendo benissimo”.

Verso il Napoli

“Negli ultimi tempi ormai giochiamo sempre con squadre che giocano 2-3 giorni prima di noi. Ma capisco pure che fare un calendario normale in questa bolgia sia difficile. Non rinneghiamo la nostra filosofia, andiamo a giocarcela al Maradona. Il Napoli in questa stagione è di livello superiore. Hanno rinunciato a giocatori forti e avanti con l'età e presi alcuni anche sconosciuti. Giuntoli è un maestro, avevo fiducia in lui. Difficile prevedere che alcuni giocatori fosse così forti. I tifosi del Napoli? Da bambino tifavo Napoli, mi sentivo uno di loro. I nostri tifosi ci danno una mano sempre, ultimamente in casa l’atmosfera è sempre questa. E pure in trasferta, in Romania erano in 500. Se continuano così ci porteranno punti”.