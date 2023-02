Lazio, Pedro: "Vi rivelo il mio sogno. E l'obiettivo è lottare per la Champions"

ROMA - Mascherato e fasciato, ma non ha mai mollato. Pedro migliore in campo nel primo tempo, poi ha alzato bandiera bianca perché non al meglio. Felice e contento per la vittoria e i tre punti importanti per la lotta alla Champions. Lo spagnolo, a Sky Sport, ha detto la sua: “Mi fa male anche la mano, penso sia solo una botta. La frattura al naso sta meglio, gioco con la maschera. Ho un po’ di fastidio, mi devo abituare. Da qui ad un mese starò bene. Oggi era importante vincere. L’obiettivo nostro è lottare sino alla fine per la Champions. Non è stata la miglior partita, ma abbiamo giocato e creato occasioni. La vittoria è fondamentale. Un miracolo la Champions? È difficile, ma possiamo riuscirci. Dobbiamo continuare a combattere sino alla fine, poi vedremo. Il sogno con la Lazio? Vincere un trofeo con questa maglia. Sto bene, vorrei vincere qui per tutta la gente e per la mia carriera. Questo è il mio sogno, sarebbe molto bello. La canzone della Carrà? Speciale per me da quando sono qui in Italia. La ricorderò per sempre”.