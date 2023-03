Lazio, Vecino: "Vittoria bellissima, ogni punto è la vita!"

NAPOLI - Tre punti d'oro firmati Matias Vecino . La Lazio batte il Napoli 1-0 al Maradona e ora comanda il treno per la Champions. Una vittoria importante, che dà morale ai giocatori e a tutto l'ambiente. E a Dazn, il centrocampista autore del grande gol al Maradona, ha commentato felice: "Sì, penso sia la vittoria più bella, ci voleva tanta attenzione stasera. Abbiamo sofferto, ma siamo rimasti sempre lucidi. E alla prima occasione abbiamo fatto gol. Io regista? Ce la metto tutta, ho spesso giocato a due davanti alla difesa anche in nazionale, mi piace come ruolo. Lo faccio per il bene della squadra . E con l’entrata di Cataldi non volevo spostarmi…”.

Verso la Champions League

“Ogni punto è la vita e vincere qui ci dà consapevolezza di giocarcela con tutti. Chi sbaglia meno andrà in Champions. Il mio gol? Ho cercato di tirare forte, come veniva, per non far partire il contropiede. Sono felice per i tre punti”.