Paura al Maradona: ragazzo colpito da una bomba carta, le sue condizioni

Attimi di tensione durante Napoli-Lazio quando un ragazzo è stato ferito ad una mano ed è stato portato in ospedale. Non è in pericolo di vita, ma la paura è stata molta. Questa la prima ricostruzione dei fatti: i tifosi della Lazio, durante il primo e il secondo tempo, hanno lanciato sulla pista d'atletica petardi e fumogeni. Uno è finito tra i tifosi del Napoli e un ragazzo si sarebbe avvicinato, per raccoglierlo da terra e allontanarlo, ma sarebbe rimasto colpito da quella che, in realtà, sembrava essere una bomba carta.