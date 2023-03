Lazio, Vecino e il gol rivisto sullo smartphone: la reazione fa sorridere

NAPOLI - Un gol da vedere e rivedere quello di Matias Vecino contro il Napoli. Un tiro da fuori, imprendibile e vincente, che ha regalato tre punti importantissimi alla Lazio. E il centrocampista, negli spogliatoi del Maradona, ha subito rivisto la sua rete dallo smartphone. La reazione è tutta da ridere: "Ci voleva, dopo averne sbagliati 15, uno ci voleva!", ha ammesso il centrocampista nel video postato dalla società sui social. Poi festa con tutti i compagni. L'ex Inter il gol se lo rivedrà tante volte. E forse pure Sarri, che ha azzeccato la mossa di metterlo in campo, dal primo minuto in un ruolo non propriamente suo. Da regista invece ha colpito giocando forse una delle sue migliori partite da quando si è vestito di biancoceleste.