Lazio, Sarri vola basso: "La classifica non la guardo. E su Spalletti.."

NAPOLI - Colpo Lazio al Maradona, con Vecino i biancocelesti battono il Napoli e volano al secondo posto. Una partita praticamente perfetta dal punto di vista tattico e dell'attenzione. Ora i ragazzi di Maurizio Sarri comandano il trenino che porta in Champions League. Il tecnico, ai microfoni di Dazn, ha commentato la partita vinta: "Nelle ultime tre partite abbiamo cambiato 21 giocatori. Leggete la panchina del Napoli e quella che avevo io… Questa vittoria per me significano tre punti importanti contro una squadra che sta facendo un campionato a parte. I miei hanno fatto un match di grande livello per attenzione, determinazione. E dal punto di vista tecnico potremmo fare anche qualcosa di meglio. Il problema per noi non è stata mai la singola partita, ma la continuità. I difetti ora sono meno rispetto allo scorso anno, speriamo di aver preso la strada giusta”.