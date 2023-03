Lazio, RomagnolI: "Difesa spettacolare. Ecco di chi è il merito"

NAPOLI - “L’attenzione in difesa nasce in allenamento. I complimenti vanno agli attaccanti, i primi a difendere e ad aiutarci”. La difesa della Lazio funziona. Fermato il miglior reparto offensivo del campionato. Niente gol al Maradona e vittoria Lazio con il grande gol di Vecino. Alessio Romagnoli, ai microfoni di Dazn, ha parlato del match vinto contro il Napoli: “Abbiamo provato poco i movimenti dopo il match di lunedì, visti solo i video, c'era poco tempo. Il Napoli è forte, dovevamo stare alti. Sono lavori quotidiani e i frutti sono questi di stasera. Giochiamo in base alla palla, gli avversari non li guardiamo tanto. Oggi fatto un lavoro spettacolare. Cataldi che mi prende al Fantacalcio? Mi vuole bene, ma io non seguo molto questo gioco”.