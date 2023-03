Lazio, Immobile di nuovo ko: il comunicato e i tempi di recupero in vista del derby

ROMA - "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero". Questo il comunicato con cui la Lazio dà notizia delle condizioni di Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste salterà sicuro la sfida contro l'Az Alkmaar di martedì. Pure Sarri in conferenza ne aveva parlato: "Il dottore mi ha detto che gli esami strumentali hanno rivelato un problema muscolare che non sembra di grande entità". Ennesimo stop per Ciro, che aveva accusato un fastidio dopo il match, molto dispendioso, contro il Napoli. Proverà a recuperare nel giro di poco tempo.

Immobile a singhiozzo

Ciro sta praticamente giocando sempre, impossibile preservarlo. Dopo la partita di Cluj di Conference ha fatto altri 90 minuti contro Sampdoria e Napoli, nel giro di 5 giorni. Ora un nuovo stop che non ci voleva, perché marzo prevede gli impegni contro l’AZ (all’andata), il Bologna, l’AZ (al ritorno) e il derby. Nel conto va messa la convocazione di Mancini per il doppio impegno contro Inghilterra (23 marzo) e Malta (26 marzo). Serve un miracolo per rivederlo in campo contro la Roma, partita gà saltata all'andata sempre per infortunio (andò in panchina solo per fare presenza). Nei prossimi giorni previsti nuovi esami. Quest'anno va così.

Download per IOS, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport

Download per Android, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport