Immobile, il retroscena sull'infortunio che lo mette a rischio per il derby

INVIATO A FORMELLO - Ciro a Lourdes, non resta altro da fare che prenotargli un viaggio e chiedere una potente benedizione. O forse, più semplicemente, basta salvarlo tutelandolo, convincendolo a riguardarsi, trovandogli un vice vero. E’ una via Crucis la stagione di Immobile, lo fa disperare. Quarto stiramento, quarta tappa del calvario: «Lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra», da 24 ore il comunicato della Lazio risuona e rintrona nella testa di Ciro, di Sarri, della società, dei medici, della squadra, dei tifosi, di tutti. Anche di Mancini che contava di convocarlo e farlo giocare contro l’Inghilterra. L’allarme c’era, ma domenica è stato occultato. Si parlava solo di affaticamento ai flessori eppure Ciro la mattina si era sottoposto ad ecografia ed era stata programmata una risonanza per il giorno dopo. L’esito, ieri, non ha dato scampo. Immobile non sa più che cosa pensare, tutti questi stop sono scoraggianti. Salterà l’andata con l’AZ Alkmaar, la trasferta di Bologna, il ritorno con l’AZ e solo avendo fede si può immaginare pronto per il derby. L’infortunio risale a Napoli, a venerdì 3 marzo. Per un primo grado servono due settimane, la prognosi scade in prossimità del match con la Roma del 19 marzo. Immobile nei prossimi giorni effettuerà altri esami. Che voglia provarci è scontato crederlo, che possa farcela no. Ha già saltato l’andata, scese in campo nel riscaldamento e si accomodò in panchina da comparsa. Cosa accadrà il 19 marzo chi lo sa? Stando ai tempi una possibilità di convocazione c’è. Mezzo grado in più e in meno. Le diagnosi comunicate dalla società fanno fede, ma non sempre sono realistiche. A volte è sembrato che fossero leggermente estese per creare l’effetto sorpresa di fronte a recuperi prodigiosi. Ciro s’era riavuto dallo stiramento di metà gennaio. Era rientrato contro la Fiorentina il 29 gennaio, fu il rodaggio in vista di Juve-Lazio di Coppa Italia (2 febbraio). Da allora ha sempre giocato, né lui né Sarri sono riusciti ad evitare l’ennesimo stop.