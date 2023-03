Lazio, Daspo per tre tifosi dopo la trasferta di Napoli

La gara Napoli-Lazio è stata caratterizzata non solo dalla vittoria dei biancocelesti con gol di Vecino ma anche e soprattutto dal comportamento dei tifosi ospiti presenti al Maradona. Diversi lanci di fumogeni ed esplosione di petardi con conseguenze anche gravi per un ragazzo. Per questo motivo il Questore di Napoli ha adottato tre provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), per periodi di due e cinque anni, nei confronti di tre tifosi laziali di 22, 24 e 35 anni.