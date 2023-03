Lazio, Immobile e il sorriso in famiglia: la dedica speciale

ROMA - Ciro Immobile papà e marito super, poi grande bomber in campo. L’attaccante della Lazio sta recuperando dall’infortunio muscolare e ricarica le energie in famiglia. A casa si è sempre rifugiato nei momenti più duri, con moglie e figli è riuscito ogni volta a trovare il sorriso. Su Instagram apre la settimana che porta al derby con una bella foto tutti insieme: “Più siamo e meglio stiamo. Jessica, sveglia però! La mia vita”. Dedica speciale e battuta ironica riservata alla moglie, con gli occhi chiusi nello scatto social. Nelle prossime ore Ciro effettuerà altri controlli clinici per ricevere il via libera. Il derby rimane una speranza, potrebbe andare almeno in panchina per stare vicino alla squadra.