Lazio, Sarri e i numeri contro la Roma: il bilancio

ROMA - Ora tutto sul derby, la Lazio archivia in fretta l’uscita di scena dalla Conference League e si concentra sul campionato. Obiettivo quarto posto unico traguardo di una stagione fin qui ricca di alti e bassi. Ma c’è una terza piazza da difendere e una sfida con la Roma, diretta concorrente per la Champions, tutta da giocare e vivere. Maurizio Sarri si prepara a dirigere i suoi nel quarto derby da quando è a Formello. Il bilancio: 2 vittorie e una sconfitta. 3-2 all’esordio il 26 settembre del 2021. Sonoro 3-0 lo scorso 20 marzo. In questa stagione ha vinto 1-0 il 6 novembre, ora il ritorno.

I numeri di Sarri contro la Roma

Maurizio Sarri ha sfidato la Roma 15 volte in carriera. Il bilancio: 6 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte. Il primo incontro in un Empoli-Roma della stagione 2014/2015. I tre punti sono arrivati 2 volte con il Napoli, 2 volte con la Juve e 2 volte con la Lazio (si calcola anche la Coppa Italia nel bilancio totale). Domenica un derby che vale tantissimo come non si vedeva da tempo. Primato cittadino e punti per la Champions: servirà una grande prova.