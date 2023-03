Moviola Az Alkmaar-Lazio, Jug strappa la sufficienza: solo 20 falli, giusti i gialli

Pochi episodi da segnalare in Az Alkmaar-Lazio. Il primo nasce da una protesta di Zaccagni, che vorrebbe punizione e giallo per Sugawara dell’Az: in effetti, il difensore olandese rischia molto trattenendo l’avversario. Sotto la lente d’ingrandimento il gol di Felipe Anderson, per la posizione di partenza (sul lungo lancio di Romagnoli) più che per il pallone ricevuto dallo stesso Zaccagni. Vecino “cammina” sulla caviglia di Mijnans, giusta l’ammonizione per l’uruguaiano sul finire della prima frazione.