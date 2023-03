Lazio, la ricetta di Zaccagni per il derby: "Servono personalità e cuore"

ROMA - "Lo scorso anno ho saltato entrambi i derby. Il match d'andata è stato indimenticabile". Mattia Zaccagni prepara la sua seconda stracittadina da titolare. L'ex attaccante del Verona è chiamato a guidare l'attacco dei biancocelesti. "Segnare il gol decisivo nel derby è il sogno dei bambini e di tutti i giocatori. E' il derby più sentito d'Italia e forse d'Europa e sarà una sfida importantissima per la corsa Champions. Partite così si vincono con personalità e cuore", ha dichiarato al canale ufficiale della Lega Serie A. Zaccagni è pronto a immergersi nel fascino del derby capitolino. "E' stata la partita più sentita della mia carriera. Si respira l'aria di derby già diverse settimane prima. I ragazzi che sono quì da più tempo, ti trasmettono l'emozione e la carica che ci vuole per affrontarla. Io cerco sempre di trasformare la tensione in energia positiva, per fare meglio in campo".