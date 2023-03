Lazio-Roma, c’è anche Eriksson. Foto speciale e tributo della Curva Nord

ROMA - Presenza speciale per il derby tra Roma e Lazio. Spunta Sven-Goran Eriksson, ex tecnico di entrambe le squadre passato alla storia biancoceleste per lo scudetto (e non solo) vinto nel 2000. Di qualche settimana fa la notizia del suo ritiro dal calcio per problemi di salute. Nella pancia dell’Olimpico, in posa davanti ai trofei della Lazio, è apparso in buona forma fisica e con un bel sorriso.