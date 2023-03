Immobile, la frase a Zaccagni dopo il gol alla Roma svela un retroscena a sorpresa

Non sono solo amici. Non sono solo compagni di squadra. Tra Mattia Zaccagni e Ciro Immobile il rapporto va molto oltre, basti pensare che il capitano della Lazio e sua moglie Jessica saranno i padrini di battesimo di Thiago, il figlio proprio di Zaccagni e Chiara Nasti. Ecco perché non c'è da stupirsi se quando Zaccagni ha portato in vantaggio la Lazio, con un diagonale preciso sotto la curva Nord, Immobile, dalla panchina perché non al meglio, sia stato uno dei primi a correre da lui.