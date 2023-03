Rivivi la diretta Sarri: "Il derby vinto per i tifosi. Questione Champions? Lotito chiaro"

ROMA - Due derby su due vinti per 1-0, Maurizio Sarri e la Lazio fanno bottino pieno in questa stagione. All'andata decisivo Felipe Anderson, al ritorno Mattia Zaccagni. Il tecnico ora guarda avanti e pensa alla Champions: "Lotito ci ha detto proviamoci, non ci ha detto che è un obiettivo infallibile. Ci stiamo provando seppur ci siano squadre più attrezzate di noi sulla carta. Facciamole rimanere sulla carta".

21:10

Sarri da record

I biancocelesti non vincevano due derby in una stagione, senza subire gol, dalla stagione 1972/1973, quando in panchina sedeva Tommaso Mestrelli. Maurizio Sarri continua ad avere la seconda miglior difesa del campionato dopo quella del Napoli.

21:00

Sarri su Zaccagni

"Zaccagni non va in Nazionale? Meno male, si riposa". Ha commentato così Sarri, in conferenza stampa, l'esclusione di Zaccagni dalla lista dei convocati dell'Italia.

20:55

Le parole di Sarri su Mourinho

In conferenza stampa, Maurizio Sarri ha parlato anche del tecnico della Roma, Mourinho: "Mi è simpatico, quasi sempre, siamo felici, non vogliamo fare polemica".

20:40

La festa di Sarri

Maurizio Sarri ha partecipato alla festa della Lazio negli spogliatoi. Lui il primo ad abbracciare Zaccagni, autore del gol decisivo. Poi tutti dentro tra sorrisi, cori e foto.

20:37

Sarri tra Mourinho e la corsa Champions

"Io sinceramente non so neanche cosa abbia detto Mourinho, non mi metto a leggere queste cose, abbiamo visto molti filmati della Roma. Provedel? Dopo pranzo era sfebbrato e ha giocato. Champions? Noi bisogna provare fino in fondo a dare il massimo, la storia della Champions è stata esagerata, Lotito ci ha detto proviamoci, non ci ha detto che è un obiettivo infallibile. Ci stiamo provando seppur ci siano squadre più attrezzate di noi sulla carta. Facciamole rimanere sulla carta".

20:35

L'analisi di Sarri

"I cali di applicazione sono venuti in Europa, in campionato c’è un minimo di continuità che sembrerebbe essere stata ritrovata. Romagnoli? Penso sia nato per giocare come gioco io, come difendo io, ha avuto un inserimento velocissimo rispetto ad altri in passato, è molto evoluto, riesce ad essere applicato con continuità, ne ha tratto giovamento giocando così".

20:32

Sarri nella storia della Lazio? La risposta

"Paragonarsi a Maestrelli lo vedo eccessivo, vorrei entrare cuore dei laziali con i risultati, ma il paragone non ci sta. Nazionale? Zaccagni e Casale mi sembrano due giocatori forti, ma se non li convocano sono più contento, sono due ragazzi che hanno giocato ogni 3-4 giorni, se possono staccare e ricominciarsi ad allenare, a me fa piacere che facciano pausa e un po’ di allenamento, gli farà bene".

20:30

Le prime parole di Sarri

Dopo il derby vinto, il tecnico Maurizio Sarri ha parlato a Dazn: "Il derby è una partita molto particolare, noi siamo in un ambiente che ti fa rendere conto che non si tratti di una partita normale. Vincere dà grande soddisfazione al popolo laziale, è importante anche per quello. Per ora stiamo facendo bene, c’è ancora un mese e mezzo da giocare, dobbiamo continuare su questo livello".

20:15

Lazio, parla Sarri dopo il derby

La Lazio vince il derby 1-0 con il gol di Zaccagni. I tre punti per la cosa Champions vanno ai biancocelesti, ora secondi in classifica aspettando l'Inter. Match teso e poco spettacolare, ma grazie alla firma dell'ex Verona la festa all'Olimpico è tutta laziale. A breve Sarri commenterà il derby appena concluso.

Roma - Stadio Olimpico