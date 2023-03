Zaccagni e la promessa ai tifosi della Lazio: "Gol? Ora farò una cosa"

ROMA - La Lazio si ripete e si prende anche il secondo derby, quello dal sapore di Champions League che rilancia le ambizioni biancocelesti. Mattia Zaccagni decisivo con un un suo gol. Esultanza speciale sotto la Curva Nord, poi festa generale con i compagni, i tifosi e il suo papà: "Il gol lo dedico a mio padre, alla mia famiglia, al pubblico fantastico. In Curva Nord? Mi ero promesso che se avessi fatto gol sarei andato a festeggiare con i tifosi", le parole dell'esterno a Dazn. Poi ha continuato: "Siamo contenti perché era un derby e perché la classifica adesso ci permette di guardare alle altre prossime partite con più entusiasmo. Abbiamo ottenuto il massimo questa sera. Quando vinci queste partite, anche magari con un gol discarto, prendi consapevolezza a livello caratteriale. Siamo molto contenti di questo. Champions? La vogliamo, lavoriamo ogni giorno e noi adesso guardiamo solo partita per partita e cerchiamo di rimanete lì in alto. Ho cercato di stare più tranquillo possibile, anche papà me lo aveva detto in settimana e sono contento di questo".