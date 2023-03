Lazio, festa post derby sui social: “Padroni di Roma!”

ROMA - Dalla festa all’Olimpico a quella social. I tifosi della Lazio scatenati su Instagram dopo la vittoria sulla Roma. Pedro, tra i più acclamati dai tifosi, posta un collage delle foto più belle del derby: “Padroni di Roma, avanti Lazio!”. La sete di rivincita dello spagnolo, davanti ai suoi ex compagni, è sempre tanta. Le immagini dell’esultanza negli spogliatoi, sotto la Curva Nord con l’aquila, il tiro e il gol sfiorato. Pedrito si sente più laziale che mai.

Immobile e gli altri

Ciro infortunato, ma felice come se avesse segnato tre gol. “Manipolo di fratelli”, la didascalia scelta che riprende la coreografia della Curva Nord. Il suo apporto alla squadra, pure dalla panchina, è stato fondamentale. Il protagonista assoluto della serata, Zaccagni, su Instagram gode ancora: “I derby non si giocano, si vincono. E qualcuno deve anche segnare”. E Ciro sotto commenta: “Che goduria”. Il giorno dopo, quando l’adrenalina è svanita, la festa continua. "Godo come un'aquila", ha scritto Milinkovic. L'esultanza del Sergente all'espulsione di Ibanez è diventata virale tra i tifosi. Uno dei ricordi che tutti i laziali custodiscono con gelosia.