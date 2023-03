Lazio, chi sono i giocatori più utilizzati: primo un nome a sorpresa

La classifica dei calciatori più utilizzati

Al secondo posto c’è Ivan Provedel, titolare dopo i 5’ della prima giornata di campionato (3052’ in campo). Chiude il podio un altro stacanovista di Sarri: Adam Marusic. Sono 37 le presenze con 2938’ giocati. A seguire, tra i giocatori più utilizzati in questa stagione, ci sono Milinkovic, Romagnoli e Zaccagni. Chiudono la top 10 Cataldi, Luis Alberto, Casale e Pedro. A 35 anni lo spagnolo ha totalizzati 35 presenze e 1981’. Dodicesimo Ciro Immobile: una stagione sfortunata per lui, costretto troppe volte a stare in infermeria. Sono 27 le presenze e 1965’ giocati.