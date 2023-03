Klose, ecco l’esonero dall’Altach: lascia il club ultimo in classifica

AUSTRIA - La carriera da allenatore di Miroslav Klose non è ancora decollata. Flop alla sua prima vera esperienza in panchina. L’Altach, club austriaco, lo ha esonerato insieme al suo assistente Slaven Skeledzic con ‘effetto immediato’. Statistiche purtroppo impietose per l’ex attaccante della Lazio e della nazionale tedesca: solo 4 vittorie in 22 partite, 5 in 24 se si calcola anche la Coppa. Miro, a 44 anni, dovrà guardarsi in giro per trovare una squadra e ricominciare. “Miroslav Klose ha dato tutto dalla prima all'ultima giornata ed è stata una bellissima esperienza vederlo come allenatore e, soprattutto, come persona all'Altach. Vorrei ringraziarlo per il lavoro svolto”, il comunicato di licenziamento scritto dal direttore sportivo Christoph Langle. Ora l’Altach è ultimo e dovrà cercare di risollevarsi.