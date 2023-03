Cataldi perde la testa al gol di Zaccagni: "Dov'è quel pagliaccio?", con chi ce l'ha

ROMA - Non si placano in casa Lazio i festeggiamenti dopo l'1-0 rifilato alla Roma in un derby teso e combattuto, con un post partita reso incandescente da liti e risse sfiorate (da quella tra Romagnoli e Mancini a quella tra Lotito e Mourinho). E a infiammare l'ambiente a due giorni di distanza dalla partita è un video divenuto ben presto virale sui social, in cui si vede il biancoceleste Cataldi fomentare il compagno Zaccagni autore della rete che ha poi deciso il match.