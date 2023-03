Lazio, Pellegrini si gioca il futuro: due mesi per convincere Sarri

ROMA - Quale futuro per Luca Pellegrini ? Situazione tutta da scoprire per il terzino sinistro arrivato a gennaio alla Lazio e fin qui oggetto misterioso. Solo 69’ in campo nel ritorno (sfortunato) contro l’Az Alkmaar di Conference League. Più di un’ora di match in cui non ha per niente sfigurato. Ma in campionato non si è mai visto . E il riscatto a giugno al momento appare molto lontano.

Il futuro di Pellegrini

L’arrivo di Pellegrini sulla fascia è arrivato nel momento preciso in cui Sarri ha ritrovato un fedelissimo come Hysaj. L’albanese finalmente si sta rivelando un giocatore importante, tant’è che ha messo a sedere Lazzari in panchina con Marusic di nuovo a destra. Così Luca si è ritrovato sempre fuori dai pensieri di Sarri. Ha festeggiato il derby, da laziale, in campo e sotto la Curva Nord. Un momento speciale, per lui che è tifoso della Lazio, che in parte ha cancellato la delusione dall’eliminazione in Conference. Ora però, chiede spazio, vuole giocare. Il suo cartellino è di proprietà della Juve, a giugno c’è un diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Di sicuro occorreranno altri dialoghi per ritrattare una cifra che al momento appare sconsiderata. É sotto contratto sino a giugno del 2025, i bianconeri non faranno sconti. Da qui sino alla fine del campionato Pellegrini dovrà giocarsi la conferma. Chiede chance a Sarri, scalpita e non vede l’ora di imporsi con la maglia che ha sempre voluto.