Lazio, Provedel: "Dal letto al derby, ecco cosa è accaduto. Poi sulla difesa..."

ROMA - Si è ripreso alla grande, Ivan Provedel. Ha giocato un derby con la febbre, poi la rinuncia alla Nazionale perché ancora influenzato. Sono passati ormai diversi giorni ed eccolo di nuovo a disposizione di Maurizio Sarri. L’ex Spezia, in mattinata, è stato il grande protagonista dell’iniziativa “Lazio nelle scuole” all’Istituto I.C. Via N.M. Nicolai, Via Tino Buazzelli 120. E alla fine dell’incontro, davanti ai cronisti presenti, si è tornati a parlare della sfida alla Roma: "Ero a letto con la febbre, mi sono ripreso un attimino e sono riuscito a scendere in campo. Non parlo di partita della svolta, così sembra quasi che ci arrivi per caso. La svolta è arrivata tempo fa dopo una serie di risultati negativi e col cambio di marcia. Poi i risultati sono una conseguenza. Purtroppo non siamo riusciti ad andare avanti in tutte le competizioni, siamo rimasti in gioco in campionato per il piazzamento. Abbiamo raccolto i punti che pensiamo di meritare e che non siamo riusciti a fare prima. Le altre squadre che sono concorrenti non hanno fatto altrettanto e siamo riusciti ad avere un po’ di vantaggio”.