Lazio, il secondo Sarri corre veloce: il confronto con la passata stagione

ROMA - La Lazio vola in Serie A. Seconda in classifica e capofila delle squadre che vogliono andare in Champions. ‘Il miracolo’ spesso pronunciato da Maurizio Sarri, al momento, si sta avverando. Chiaro che la stagione non sia finita, ma si può già fare un primo bilancio su quanto i biancocelesti siano migliorati rispetto all’anno scorso. Sono 52 i punti in 27 giornate, +9 rispetto alla scorsa Serie A dopo gli stessi turni (43 punti).