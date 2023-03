Lazio, Zaccagni e il sogno della ’10’. E rivela il suo idolo

ROMA - Mattia Zaccagni è il volto-copertina dell’ultima Lazio. Grande protagonista del derby con il gol partita che ha mandato i biancocelesti in pole per la Champions. Al canale TikTok della Lega di Serie A, l’esterno di Sarri si è raccontato tra sogni che riguardano la Nazionale e non solo: “Giocarci, fare gol e assist, è il sogno di ogni bambino. Me lo auguro. Il mio idolo? Del Piero. Non trovo un giocatore che gli somigli più di tanto. Si fa fatica a trovare nel calcio attuale i vecchi numeri 10. Un giocatore che mi piace molto come mi piaceva Del Piero però è Modric. Numero da indossare in futuro? Il numero 10! C'è stato un periodo a Verona in cui l'avevo preso, poi il passaggio alla Lazio e ho ripreso il 20, qui c'è Luis Alberto”.