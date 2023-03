Gonzalez è uno da Lazio, Lotito lo riscatta subito

Una notizia positiva, l'altra negativa. La prima supera di gran lunga la seconda: Diego Gonzalez ha già convinto la Lazio , non si aspetterà l’estate, il diritto di riscatto verrà esercitato a breve. Gli sono bastate poche partite con la Primavera per strappare il «sì» di Lotito , in tribuna al Fersini anche sabato scorso. Il presidente, tra gli impegni personali alla vigilia del derby, non ha trascurato la gara casalinga dei baby di Sanderra contro il Pisa. Il paraguaiano ha firmato la rete del vantaggio, la seconda consecutiva dopo il timbro rifilato all'Imolese nel turno precedente. Due su due quando è stato impiegato da titolare. Ha dimostrato di avere un altro passo rispetto alla categoria , in 225 minuti totali ha evidenziato duttilità senza perdere il vizio del gol. Esterno, punta centrale, trequartista e mezzala offensiva: ha cambiato più volte ruolo, l'efficacia è rimasta la stessa.

Convinzione

Prestazioni che gli sono valse la conferma per il futuro. Era stato preso in prestito a sorpresa il 31 gennaio, ultimo giorno del mercato invernale. Un affare chiuso in poche ore con il Celaya, club della seconda divisione messicana. Diritto di riscatto fissato a 1 milione di euro, con i bonus si può arrivare al massimo a 2,5 milioni. Firmò mentre stava preparando la sfida contro il Venezuela del Sudamericano Under 20. La Lazio non aspetterà la fine della stagione per garantirselo in vista delle prossime stagioni. Dopo l'estate farà parte della rosa della prima squadra, già quest'anno - essendo un classe 2003 - sta disputando il campionato Primavera da fuoriquota. A breve potrebbe esserci la fumata bianca, inutile aspettare troppo visti i segnali già lanciati. Vedendolo da vicino si è intuito il potenziale e si è deciso di accelerare i tempi.

Sarà per la prossima

Cancellata in un attimo la delusione per la mancata risposta alla convocazione del Paraguay. Per la prima volta era stato inserito nella lista della nazionale maggiore, lunedì 27 marzo avrebbe dovuto affrontare la Colombia in amichevole, sarebbe stata la prima volta tra i grandi. Un problema all'adduttore, però, ha consigliato prudenza: Gonzalez ha preferito rimanere a Formello per risolvere i fastidi muscolari accusati nelle ultime settimane. Tra gennaio e febbraio era stato messo sotto torchio per il Sudamericano U.20, un calendario impressionante con una partita ogni 3 giorni. Poi, una volta terminato il torneo, era stato costretto a interrompere bruscamente ogni allenamento per sbrigare le pratiche burocratiche necessarie per il trasferimento alla Lazio. Ha pagato con un affaticamento i successivi imoegni in biancoceleste. Rinviato l'esordio con il Paraguay. Ma di questo passo non mancheranno altre occasioni.