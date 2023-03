Lazio, il futuro incerto di Pellegrini, Maximiano, Basic, Gila e Marcos Antonio

Dimenticati

Quello più impiegato è stato Basic (414), uno di quelli dal futuro più incerto. Non è un mistero che Sarri lo sostituirebbe per inserire in organico qualcuno di più funzionale al progetto. Se ne riparlerà in estate e lo stesso discorso vale per Marcos Antonio (306), una sorta di "equivoco tattico" difficilmente utilizzabile in uno schieramento con due mezzali come Milinkovic e Luis Alberto (sarebbe stato più funzionale se fosse arrivato un giocatore come Ilic): si parla di un interesse del Brighton di De Zerbi (suo ex allenatore allo Shakhtar), ma non sono mai arrivate conferme. Cancellieri (226) si sta iniziando a ritagliare un po’ più di spazio solo ultimamente, dopo aver sorpassato Luka Romero (148) nel ruolo di primo cambio in attacco. Gila (86) è sempre stato considerato solo in Europa, mentre su Luis Maximiano (6) è più che evidente la bocciatura: Sarri nel derby ha scelto Provedel nonostante avesse la febbre e le placche alla gola. Diversa la situazione di Pellegrini (ancora in attesa del debutto in campionato), arrivato a gennaio e in fase di conclusione di "apprendistato": è entrato nel cuore dei tifosi contro la Roma pur senza scendere in campo, in queste ultime giornate vuole conquistare pure quello di Sarri.