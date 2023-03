Damiano dei Maneskin: “Grazie Roma”. Botta e risposta con un tifoso della Lazio

ROMA - Per Damiano dei Maneskin la passione per la Roma è sempre qualcosa di concreto, di vero, che lo accompagna ogni giorno. Dopo i due concerti sold-out al Palazzetto dello Sport, su Instagram ha scritto un messaggio: “Grazie Roma”, accompagnato da due cuori giallorossi. Chiaro riferimento al pubblico che ha infiammato le due serate del lungo tour della band romana, ma sotto sotto, anche un riferimento alla sua fede dichiarata per la squadra di Mourinho. Un tifoso della Lazio, per provocazione e dispetto, ha postato tutti cuori bianchi e celesti. Damiano ha subito risposto: “Ti faccio chiudere il profilo un’altra volta”. Un botta e risposta con Lazio e Roma in mezzo. Non è la prima volta che il cantante romano finisce in qualche siparietto con i laziali. Resta famoso il video postato sempre sui social dopo un concerto a Philadelphia: “La cosa peggiore era una ragazza con la maglia della Lazio”. Da lì il putiferio.