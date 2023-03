Immobile, la nuova ripartenza: obiettivo Monza

ROMA - Bentornato Ciro, rientro succulento nella prima seduta settimanale. Sarri sorride compiaciuto: ieri era ancora a ranghi ridotti senza i 7 nazionali, di ritorno oggi, ma con Immobile in gruppo è diventato un allenamento eccezionale. Rispettati i pronostici sulla tabella di marcia: sgambata completata, nessun problema durante l’attivazione atletica, le esercitazioni tecniche e la lunga partitella a campo ridotto. Il capitano è tornato e ora punta a trascinare la Lazio nella corsa Champions. Famelico di gol. Ha dato forfait nel derby come all’andata, ha seguito entrambi simbolicamente dalla panchina. Non mancherà per la seconda volta la sfida con il Monza: all’Olimpico, lo scorso 10 novembre, entrò nel finale per onore di firma (86’) affrettando il recupero. Si rifermò subito dopo e alzò bandiera bianca contro la Juventus.

Obiettivo Il calendario asimmetrico, ironia della sorte, propone lo stesso programma nelle prossime due giornate. Immobile non vuole saltarne più nemmeno una. Ha vissuto quattro partite ai box, due di Serie A (Bologna e Roma), più il doppio confronto di Conference con l’AZ Alkmaar. La Lazio non ha passato il turno in Europa, ma in campionato è riuscita a scalare la classifica grazie soprattutto alla sua difesa d’acciaio (cinque clean-sheet consecutivi). La sosta vissuta al secondo posto ha permesso a Immobile di pianificare il protocollo senza correre alcun rischio. Una settimana di lavoro differenziato, poi il weekend libero da impegni e da ieri di nuovo coi compagni.

Opzioni Il ricondizionamento atletico in atto, adesso ha cinque giorni per convincere Sarri a schierarlo subito al centro del tridente. Dalla scelta dipende l’intera composizione del reparto offensivo: sulla fascia destra, con il centravanti di ruolo ritrovato, si risposterà Felipe Anderson. Zaccagni in pole sulla sinistra, Pedro pronto a dare il proprio contribuito a gara in corso. Immobile, a prescindere dalle decisioni di formazione, non avrebbe i 90 minuti nelle gambe. Da oggi entrerà nel vivo la preparazione della trasferta di Monza. A Formello si rivedranno quasi tutti i nazionali (Marusic, Hysaj, Romagnoli, Milinkovic e Cancellieri), forse si dovrà attendere domani per riaggregare Vecino e Gila. L’uruguaiano ieri ha timbrato il cartellino nell’amichevole disputata in Corea del Sud (1-2).

© RIPRODUZIONE RISERVATA