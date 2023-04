Lazio, i tifosi in trasferta collezionano sold out: il dato

ROMA - Maglia addosso e sciarpa al collo, si parte. Pronto l’esodo dei tifosi della Lazio a Monza, si apre così un mese, quello di aprile, con tre trasferte e tre sold out anticipati. Per la partita di domenica pomeriggio sono attesi 2.200 laziali nel settore Ospiti, più altri 800 in Tribuna. Un abbraccio caloroso in un match, lontano dall’Olimpico, molto importante in ottica Champions.